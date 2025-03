Rodriguinho treina com grupo, e São Paulo se prepara para estreia no Brasileiro

Nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo treinou mais uma vez com foco na estreia do Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Sport, no Morumbis, no próximo dia 29, às 18h30 (de Brasília).

Em transição física após se recuperar de incômodo no joelho esquerdo, Rodriguinho treinou parcialmente com o grupo em um coletivo promovido pelo técnico Luis Zubeldía. O jogador de 21 anos iniciou a transição para o gramado no último dia 2 e deve estar à disposição para enfrentar o Sport.

O elenco são-paulino iniciou o dia com um circuito de exercícios físicos coordenados pela preparação física. Em seguida, os jogadores trabalharam posse de bola e realizaram o coletivo de 11 contra 11. O treinador argentino pôde fazer observações nesta etapa do treino.

As atividades também contaram com as presenças dos jovens Maik e Igão. O lateral e o zagueiro recuperaram a parte física após participarem do empate com o Atlético-GO em 1 a 1, na última quarta-feira, pelo Brasileiro sub-20.

O São Paulo, que não entra em campo há dez dias, ainda tem tempo para se preparar para o duelo contra o Sport. O elenco retoma os trabalhos na manhã desta sexta-feira, novamente no CT da Barra Funda.