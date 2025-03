Rival do Palmeiras, Cerro Porteño promete reprimir atos discriminatórios e faz apelo aos fãs

Na noite desta quarta-feira, o Cerro Porteño se pronunciou sobre a conduta de sua torcida. Adversário do Palmeiras na Libertadores, a equipe paraguaia disse que garantirá um ambiente livre de atos discriminatórios, "como sempre fez".

Além disso, o clube ainda citou que a "postura dos dirigentes deve servir de exemplo a torcedores". As equipes se enfrentarão nos dias 9 de abril, no Allianz Parque, e 7 de maio, no Paraguai.

"Nos comprometemos a tomar absolutamente todas as medidas de segurança e prevenção para garantir o desenvolvimento pacífico destes, sem violência ou atos discriminatórios de qualquer tipo, como sempre", escreveu o time.

Na nota emitida pelo Cerro Porteño, a diretoria falou que está "investigando o caso" com instituições do Estado paraguaio. O clube ainda fez um apelo aos torcedores, para agirem com "contenção e prudência", e afirmou o seu compromisso com o "futebol com respeito, sem qualquer tipo de violência".

Adversários no Grupo G, que ainda conta com Sporting Cristal (PER) e Bolívar (BOL), Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentaram na Libertadores sub-20. Na ocasião, o atacante brasileiro Luighi sofreu racismo da torcida da equipe paraguaia.

A Conmebol puniu o clube com uma multa de 50 mil dólares (R$ 290 mil), portões fechados no torneio de base e uma postagem nas redes sociais. O Alviverde considerou a pena "leve".

Após o ocorrido, as equipes voltaram a protagonizar uma polêmica. Durante o sorteio da Libertadores, Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, discutiu com o presidente do Cerro Porteño acerca do caso de racismo.

Apesar de haver uma briga dos bastidores, as equipes seguem as suas temporadas. O Cerro Porteño é o quarto no Campeonato Paraguaio, com 14 pontos, nove atrás do líder Olimpia. Enquanto isso, o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians.

Veja a nota do Cerro na íntegra

O Club Cerro Porteño afirma que, após o resultado do sorteio da fase de grupos correspondente à Copa CONMEBOL Libertadores 2025, que teve como consequência o concurso entre nossa instituição e a SE Palmeiras no mesmo grupo, e, de acordo com os últimos acontecimentos, desejamos expressar a opinião pública

1. Certamente, é uma realidade que o flagelo da discriminação e da violência está fortemente enraizado na sociedade, não só latino-americana, mas mundial. Esses comportamentos incompreensíveis são levados a diferentes áreas, como o futebol, mas não têm sua origem ou nascem lá.

2. Cerro Porteño, como se comprometeu, vem realizando diversos trabalhos de investigação com instituições do Estado e de conscientização com os fãs, como consequência dos fatos de conhecimento público.

3. Quanto aos eventos esportivos que o Club Cerro Porteño oficiará na condição de local nesta próxima fase, nos comprometemos a tomar absolutamente todas as medidas de segurança e prevenção para garantir o desenvolvimento pacífico destes, sem violência ou atos discriminatórios de qualquer tipo, como sempre.

4. Por sua vez, expressamos publicamente nossa preocupação com inúmeros comentários nas redes sociais e declarações em outros meios de comunicação, que só conseguirão ter como consequência a exacerbação do ânimo dos fãs.

5. Por esta razão, fazemos um apelo de medida e prudência, instando os fãs em geral, bem como os oficiais das instituições esportivas, a se comportarem de acordo com os regulamentos atuais, bem como de acordo com as regras básicas de convivência, com o desejo de conseguir entre todos a disputa de encontros esportivos pacíficos tanto dentro quanto fora do campo de jogo.

6. A conduta dos dirigentes dos clubes deve ser um exemplo para os seus adeptos, demonstrando assim moderação e respeito mutuo.

7. Acreditamos firmemente que é nosso dever trabalhar em conjunto como clubes esportivos que somos, com o desejo de conscientizar o público e aplicar os mecanismos pertinentes para afastar do futebol todo tipo de comportamento discriminatório, todo tipo de comportamento agressivo e violento, enfim, todo tipo de comportamento que produz desunião entre as pessoas.

8. Por tudo o que foi exposto, estamos disponíveis para dialogar com nossos pares no âmbito do decoro, da cortesia e do respeito recíproco.

Do Club Cerro Porteño reafirmamos nosso compromisso inabalável em promover o futebol com respeito dentro e fora do campo de jogo, sem nenhum tipo de ato de violência.