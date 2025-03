Riquelme escapa de cirurgia, mas terá desafio para jogar o Mundial pelo Fluminense

O Fluminense descartou inicialmente uma cirurgia no joelho de Riquelme, após lesão sofrida pelo atacante nesta semana durante um treino do elenco profissional. O time carioca informou que o jovem passará por um tratamento conservador. Mas sua presença no Mundial de Clubes é incerta.

Os exames mostraram uma lesão no ligamento colateral medial no joelho esquerdo de Riquelme. A perspectiva é de um tratamento por até três meses.

"Obrigado a todos pelas mensagens. Não precisarei operar, mas ficarei fora dos gramados por até três meses.



Voltarei mais forte do que nunca", prometeu Riquelme, em postagem nas redes sociais.

A partir de agora, o maior desafio de Riquelme é se recuperar para a disputa do Mundial de Clubes. O Fluminense estreia em menos de três meses, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha.