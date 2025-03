Retrô, Alemanha vira e cala torcida italiana nas quartas da Liga das Nações

A Alemanha venceu a Itália fora de casa e de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga das Nações, estreando bela camisa retrô, comemorando 125 anos da seleção.

Os gols da partida no San Siro foram marcados por Tonali, pela Itália, e Kleindienst e Goretzka, pela Alemanha. A equipe comandada por Luciano Spalletti marcou no começo da partida, enquanto a virada veio no segundo tempo.

Com o resultado, a Alemanha levou a vantagem para o confronto de volta, domingo, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Italianos dominam primeiro tempo

Tonali marcou seu segundo gol pela seleção italiana logo aos 9 minutos de jogo. O primeiro tento do jogo saiu no início da partida, quando o volante recebeu passe de Politano e, com leve desvio, apareceu para finalizar e colocar no fundo das redes da Alemanha.

A primeira etapa foi marcada por superioridade técnica da Itália. A equipe comandada por Luciano Spalletti terminou os primeiros 45 minutos com quatro finalizações a gol, contra apenas uma pelo lado alemão. Musiala ainda criou uma oportunidade com jogada individual no final do primeiro tempo que gerou bola parada, desperdiçada por Amiri.

Virada alemã no segundo tempo

Kleindienst marcou logo aos 4 do segundo tempo, enquanto Goretzka virou aos 31. O camisa 9 tinha acabado de entrar na equipe alemã saindo do banco, subiu de cabeça após cruzamento de Kimmich e anotou sem chances de defesa para Donnarumma. O camisa 8, também com cabeceio e assistência do meia do Bayern de Munique, desviou para as redes e virou o placar.

O confronto foi mais equilibrado no segundo tempo, mas italianos viram a virada alemã. Em retorno mais organizado, a equipe de Nagelsmann soube aproveitar as oportunidades que conquistou pelo alto e colocou o resultado ao seu favor. O goleiro Oliver Baumann salvou os alemães em diversas finalizações perigosas da Itália, com seis grandes defesas no jogo.