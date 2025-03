PVC: Marcelo Teixeira resiste, e Santos não vira SAF até 2028

O Santos não deve virar SAF sob o mandato do presidente Marcelo Teixeira, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo o colunista, Teixeira não vê necessidade em vender o clube.

Fala-se internamente no Santos que o Marcelo Teixeira não acredita na necessidade do Santos virar SAF antes de 2028.

Pode acontecer diferente? Bom, vai ter a adequação do estatuto do Santos [à possibilidade de virar SAF], mas é difícil que vire SAF nesse momento.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista também afastou os rumores de que o pai de Neymar estaria interessado na compra da SAF do Santos, caso o clube aprovasse a medida nesta temporada.

Muita gente fala assim: 'o pai do Neymar vai comprar o Santos'. Nesse momento, não vai.

Não vai, isso não está acontecendo.

Paulo Vinícius Coelho

Desde a reestreia de Neymar, Marcelo Teixeira tem dito que o retorno do craque já se pagou e mudou o patamar do Santos no mercado.

PVC: Neymar não pode ser dono da seleção como acontece desde 2010

Neymar não pode ser "o dono" da seleção brasileira como acontece desde 2010, afirmou Paulo Vinícius Coelho.

PVC criticou a declaração de Dorival Jr. de que estava armando a seleção para os jogos contra Colômbia e Argentina em função do retorno de Neymar, cortado por lesão muscular.

O problema é que a gente sabe que o Neymar é o dono da seleção brasileira desde 2010. Não é um problema o Dorival visitar o Neymar [na casa dele em Mangaratiba]. O problema é o Neymar ser o dono da seleção brasileira mesmo quando ele está um ano e meio sem jogar.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista opinou que não tem lógica montar a seleção em torno de Neymar no estágio atual da carreira do craque.

Não é natural você montar o time para o Neymar porque o Neymar nos últimos 18 meses jogou 90 minutos uma vez.

O Dorival é bom técnico, pode ser o técnico da seleção na Copa do Mundo, o trabalho tem que ter sequência, mas o Dorival às vezes usa palavras que complicam o raciocínio dele — 'é natural montar o time em função o Neymar'. Não, não é natural

Ele fala mal, ele se comunica mal. Não é natural você montar um time em função de um jogador que nos últimos 18 meses jogou sete vezes, sendo que uma só foi em 90 minutos.

Não é natural, essa frase está errada, essa construção de raciocínio é equivocada. Simples assim.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra