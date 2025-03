Portuguesa fecha acordo para transmissão de jogos na Série D do Campeonato Brasileiro

De volta ao Campeonato Brasileiro, a Portuguesa terá uma plataforma para transmitir os seus jogos. A equipe chegou a um acordo com o Canal GOAT para a disputa da Série D.

O contrato engloba com exclusividade as partidas da Rubro-Verde como mandante na competição nacional. Serão sete jogos na primeira fase, podendo disputar outros cinco jogos em casa no mata-mata.

Caso o GOAT adquira os direitos de transmissão das partidas da Lusa como visitante, negociando diretamente com os respectivos mandantes, a Portuguesa ganhará um bônus por cada duelo transmitido.

Além da venda dos direitos de transmissão, o acordo também contempla uma parceria para a venda de espaços publicitários, como o uniforme de jogo, placas de campo e publicidade no estádio.

"O GOAT é um canal que é referência, sempre transmitindo grandes eventos e produzindo conteúdos de qualidade. Nosso torcedor será muito bem acolhido, assim como teremos a possibilidade de levar a nossa marca para milhões de pessoas por todo o país", comemorou Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

Ricardo Taves, CO-CEO do Canal GOAT, também exaltou a parceria. "Estamos muito felizes em assinar o contrato com a Portuguesa, um dos clubes mais tradicionais do país e que conta com uma torcida apaixonada. Nos anima também o novo momento do clube, de reestruturação geral e de retorno ao calendário nacional. Trabalharemos para entregar o melhor produto possível", afirmou.

A Série D tem seu início previsto para 12 de abril, com a final marcada para o dia 28 de setembro.