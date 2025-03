Pior cobrança da carreira? Fãs resgatam pênalti de Neymar contra a Colômbia

Ausente do jogo de hoje por lesão, Neymar teve diante da Colômbia, adversário de logo menos da seleção brasileira, um dos momentos mais bizarros de sua carreira: um pênalti cobrado 'na lua' em um amistoso de 2012.

O que aconteceu

O lance foi resgatado por internautas nesta quinta-feira (20) e classificado como alguns como 'pior pênalti da carreira' do astro. O Brasil encara a Colômbia a partir das 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Neymar chegou a ser convocado por Dorival Júnior, mas foi cortado por lesão.

O pior pênalti da carreira do Neymar.



Brasil x Colômbia em 2012.



pic.twitter.com/WzipxaIPCk -- Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) March 20, 2025

O Brasil encarou a Colômbia no dia 15 de novembro de 2012, em Nova Jersey (EUA). O duelo fez parte de uma sequência de amistosos. Foi, segundo as contas da CBF, o jogo de nº 1000 da seleção brasileira, que tinha Mano Menezes no comando da equipe e, além de Neymar, jogadores como Kaká, Oscar e Thiago Neves.

Neymar teve chance de dar a vitória ao Brasil no fim do jogo. Ele mesmo havia empatado a partida com golaço no começo do segundo tempo após Cuadrado abrir o placar no fim da etapa inicial. Aos 34min, Armero derrubou Daniel Alves na área e o árbitro marcou pênalti.

O então atacante do Santos correu para a bola e isolou, mandando por cima do gol. O lance chegou a ser comparado na época com um 'field goal', chute no futebol americano que passa por entre as traves amarelas no fim do campo. A brincadeira ficou ainda mais real porque o palco do jogo, o MetLife Stadium, é um estádio de futebol americano.

Os times empataram por 1 a 1, e a imprensa internacional não perdoou o erro de Neymar. O Olé brincou com o brasileiro e o chamou de "Neymal", dizendo ainda que ele chutou o pênalti "nas nuvens". O jornal espanhol Marca afirmou que Neymar foi o "anjo e o demônio" do Brasil e que a Colômbia 'jogou água na festa' da seleção brasileira.