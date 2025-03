Perto do Flamengo, Jorginho estrela reality show de casais na Inglaterra

Em negociação com o Flamengo, Jorginho, jogador do Arsenal, é uma das estrelas do reality show "Married To The Game" (Casado com o Jogo, em tradução livre), da Amazon Prime UK.

O que aconteceu

O reality mostra bastidores do relacionamento de jogadores da Premier League com suas esposas e namoradas. Riyad Mahrez, ex-City e hoje no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e ?lkay Gündo?an, do Manchester City (ING), são outros participantes do programa.

Jorginho compartilha momentos da vida extracampo ao lado de Catherine Harding, cantora irlandesa. Os dois, aliás, ficaram noivos justamente na primeira temporada do reality e agora têm casamento marcado para o mês de junho.

Jorginho e Cat Harding estão juntos há mais de cinco anos e têm um filho de quatro anos. A cantora ainda tem outro filho, uma menina de nove anos, fruto do seu relacionamento com o ator Jude Law, famoso por filmes como "Sherlock Holmes" e "O Amor Não Tira Férias".

"Married To The Game" está disponível apenas para a Inglaterra. O reality tem apenas uma temporada no ar, com seis episódios, mas a Amazon já anunciou o lançamento da segunda temporada para o dia 8 de abril, com novos jogadores presentes: Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marc Cucurella, do Chelsea, e Leon Bailey, do Aston Villa.

De férias no Rio

Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro ontem para curtir férias. O período é, prioritariamente, de descanso, mas também servirá como um experimento para ele e a esposa antes de um possível acerto com o Flamengo.

Entre Jorginho e Flamengo, as conversas têm avançado. Detalhes salariais e de tempo de contrato estão sendo superados, segundo apurou o UOL Esporte.