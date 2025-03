Paraguai x Chile: escalações e onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Paraguai enfrenta o Chile, às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco.

Os donos da casa estão embalados na competição. O Paraguai emplacou uma série de bons resultados após a chegada do técnico Gustavo Alfaro e aumentou as chances de voltar a disputar a Copa do Mundo.

Já o Chile conseguiu pontuar bem nas últimas rodadas das Eliminatórias. Mesmo assim, os visitantes ainda não estão na zona de classificação para o Mundial e precisam da vitória.

Gustavo Alfaro: ??"Es un partido que se juega con el corazón en la mano" Conferencia de prensa del entrenador de la Selección Paraguaya en la previa al juego ante Chile. ? https://t.co/rZTvXm2z4O#Albirroja ???#VamosParaguay ?? pic.twitter.com/2OGhT9wgOi ? Selección Paraguaya (@Albirroja) March 19, 2025

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do SporTV.

POSIÇÕES NA TABELA

Paraguai - 17 pontos em 12 jogos - 6º lugar.



Chile - 9 pontos em 12 jogos - 9º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paraguai: Gatito Fernández; Velázquez, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Cubas, Villasanti, Bobadilla e Almirón; Enciso e Sanabria



Técnico: Gustavo Alfaro

Chile: Cortés; Loyola, Maripán, Díaz e Suazo; Echeverría, Pizarro e Vidal; Avarena, Cepeda e Vargas



Técnico: Ricardo Gareca

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Raphael Claus, com os assistentes Danilo Manis e Guilherme Dias Camilo. O VAR será conduzido por Daniel Nobre.