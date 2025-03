Palmeiras aguarda Corinthians em 'promessa' de ação conjunta por convocados

O Palmeiras já definiu o que vai fazer para "resgatar" os seus jogadores convocados nesta data Fifa antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, mas ainda aguarda uma definição do Corinthians para concretizar a promessa de um trabalho conjunto para os convocados estarem na decisão do estadual.

O que aconteceu

A diretoria do Palmeiras definiu que dois aviões fretados vão trazer os atletas que estarão na Colômbia e na Bolívia. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres estarão em La Paz para Bolívia x Uruguai, e Richard Ríos estará em Barranquilla para Colômbia x Paraguai.

Estêvão tem logística mais simples e voltará em voo comercial. O atacante encerra a data Fifa com a seleção brasileira em Buenos Aires para o duelo contra a Argentina.

O Corinthians ainda não definiu sua logística, e por isso a promessa de um trabalho conjunto entre as equipes pelo retorno dos convocados ainda não foi concretizada. O Alvinegro recebeu três dias de folga após a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque no jogo de ida da final do Paulistão e deve definir o tema nesta quinta-feira.

O UOL apurou que os clubes mantêm conversas positivas, apesar de o martelo não ter sido batido.

José Martínez, Félix Torres, Romero e André Carrillo são os convocados do Corinthians nas Eliminatórias Sul-Americanas. A tendência é que Romero volte de carona com Ríos após Colômbia x Paraguai em Barranquilla. José Martínez e André Carrillo se enfrentam no Venezuela x Peru em Maturín, na Venezuela. A situação de Torres (o Equador visita o Chile) deve ser a mesma de Estêvão.

Todos os jogadores fazem a última partida na terça-feira e devem se reapresentar em seus clubes na quarta — um dia antes da final na Neo Química Arena.

Clubes prometeram parceria antes das finais

As diretorias dos dois clubes falaram sobre a ação conjunta para contar os convocados no jogo decisivo após a reunião do Conselho Técnico na FPF, que definiu as datas e horários das finais.

Isso é algo muito legal. Palmeiras e Corinthians fazendo algo conjuntamente. A gente estuda esse retorno [dos jogadores]. Têm jogos de Colômbia e Paraguai, que têm jogadores do Corinthians e Palmeiras. Estamos pensando em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Os times pensando juntos, em prol do futebol, é algo que sempre ajuda e agrega bastante. Paulo Buosi, vice do Palmeiras