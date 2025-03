Palmeiras ganha tempo para recuperar lesionados antes de final do Paulista e maratona de jogos

O Palmeiras ganhou 11 dias livres para se preparar para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O Verdão entrou em campo, pela última vez no domingo, quando acabou derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, na primeira partida da decisão, no Allianz Parque. O clube, então, usa esse período para recuperar seus lesionados.

Nesta quarta-feira, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol depois de dois dias de folga. A novidade foi a presença do meio-campista Mauricio, que deu início ao processo de transição física depois de se recuperar de uma cirurgia no ombro direito.

Mauricio foi ausência no Palmeiras no primeiro jogo contra o Corinthians, mas tem expectativa para voltar ao segundo jogo. O meia teve uma luxação no ombro, no dia 10 de março, em jogo contra o São Paulo. Na oportunidade, ele começou como titular, mas foi substituído logo aos três minutos. Ele, então, precisou passar por cirurgia, e virou baixa.

Outro que o Palmeiras tenta ter à disposição é o zagueiro Gustavo Gómez. O paraguaio sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito durante a preparação para o duelo contra o Timão e desde então vem sendo cuidado pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O clube tem otimismo com o tempo de recuperação do capitão.

Mais recentemente, o Palmeiras detectou a lesão no músculo posterior da coxa esquerda de Marcos Rocha, que saiu de campo aos 20 do primeiro tempo, contra o Corinthians. O lateral já deu início ao processo de recuperação. Caso não retorne à tempo, Mayke é quem deve assumir a vaga.

Seguem no Departamento Médico do Palmeiras os atacantes Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Contudo, a dupla, que lida com problemas mais graves e de maior período de tratamento, não devem retornar para o clássico decisivo.

O Palmeiras volta a enfrentar o Corinthians, no dia 27 de março, quinta-feira. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.