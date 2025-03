Ônibus do Maringá é apedrejado após time eliminar o Athletico no Paranaense

O Maringá informou que seu ônibus foi apedrejado após a vitória por 3 a 0 sobre o Athletico, que tirou o Furação da final do Campeonato Paranaense. A delegação estava no veículo no momento do episódio.

O que aconteceu

Duas janelas do ônibus foram atingidas e quebradas, mas não houve feridos. A partida aconteceu na Ligga Arena, casa do Athletico.

O Maringá registrou Boletim de Ocorrência e afirmou que tomará "as medidas cabíveis". Em postagem nas redes sociais, o clube repudiou o episódio.

Felizmente não houve feridos, mas repudiamos e lamentamos profundamente que pessoas ainda utilizam da violência dentro e ao redor dos estádios de futebol. Trecho de postagem do Maringá no Instagram

O Maringá enfrentará o Operário-PR na final estadual, em dias e horários ainda a serem confirmados pela Federação local. Na semifinal, o Maringá empatou com o Athletico em 1 a 1 pelo jogo de ida e venceu por 3 a 0 na volta.