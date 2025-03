Onde vai passar Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações? Como assistir

Dinamarca e Portugal se enfrentam hoje, às 16h45 (de Brasília), no Talia Parken, em Copenhagen, em jogo válido pelas quartas de final da Liga das Nações.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Portugal fez uma das melhores campanhas da primeira fase. A equipe de Cristiano Ronaldo liderou o Grupo 1 com quatro vitórias e dois empates.

A Dinamarca foi a vice-líder do Grupo 4, com oito pontos. Os dinamarqueses terminaram a primeira fase com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

O duelo de volta do mata-mata será disputado no domingo. O vencedor enfrentará quem passar do confronto entre Itália e Alemanha.

Dinamarca x Portugal -- Liga das Nações