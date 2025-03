Novo técnico é solução para seleção? Colunistas debatem

A troca de técnico é solução para a falta de desempenho da seleção brasileira? No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande criticaram o trabalho de Dorival Jr. e destacaram que os jogos contra Colômbia e Argentina são de vida ou morte para o treinador.

Casão: Trabalho do Dorival depende dos jogos com Colômbia e Argentina

É um momento muito crítico da seleção. Eu acho que o Dorival não engrenou, não sei se vai engrenar. Pelo que eu vejo, pelo que eu converso, pelo que eu leio, ele não passa confiança. A impressão que eu tenho é que precisa surgir alguém pra gente substituir o Dorival.

Para o trabalho dele e para a seleção, as coisas têm que acontecer rápido, urgente, é Colômbia e Argentina. Ou você encanta agora, ou vai para o buraco o trabalho -- dependendo do que acontecer nesses dois jogos, eu não vejo condições desse trabalho ter continuidade se o Brasil não jogar bem.

Casagrande

Arnaldo: Ednaldo pode tentar nova cartada do técnico estrangeiro

O Dorival está na seleção, assim como o Fernando Diniz esteve, por exclusão. Mas nem o Diniz, nem o Dorival têm a capacidade de dar uma personalidade de equipe à seleção a partir do comando técnico, assim como alguns técnicos fazem com seus times.

A minha dúvida é se por trás da eleição até 2030 não permanece na cabeça do Ednaldo essa ideia que era a pedra fundamental do seu primeiro mandato — um técnico estrangeiro indiscutível no comando da seleção. Ainda tem tempo pra isso: quantas vezes um técnico de outras seleções chega para comandar a equipe, tentar dar uma nova personalidade a ela, a um ano da Copa?

Esse período ainda existe, e é por isso que é especificamente importante para o Dorival o que vai acontecer hoje à noite e o que acontecer em Buenos Aires. Dois bons resultados com desempenho nesses jogos pesam bastante, mas se acontecer tudo errado, a minha impressão é que vai ter tempo para troca, e aí o Ednaldo vai tentar a cartada para esse novo mandato, que seria de novo um técnico estrangeiro indiscutível para seleção brasileira.

Arnaldo Ribeiro

Quinto colocado nas Eliminatórias da Copa, o Brasil encara a Colômbia hoje às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada. No dia 25, a seleção joga contra a Argentina.

Seleção brasileira não tem personalidade de equipe, critica Casagrande

A seleção brasileira carece hoje de personalidade de grupo, criticou o colunista Walter Casagrande.

Na opinião do colunista, a falta de brilho individual dos craques da seleção reflete a ausência de identidade como equipe.

Eu não acho que é só personalidade individual, porque todos os outros que entraram na seleção também não jogaram bem, também não desempenharam aquilo que desempenham nos seus clubes.

O Marquinhos, por exemplo, quanto tempo faz que o Marquinhos não faz uma grande partida na seleção brasileira e é titular absoluto? E o PSG está voando. Então, não são só Raphinha, Vini Jr e Rodrygo que sofrem dessa síndrome de ficar à vontade no clube e depois na seleção brasileira não jogar.

Na minha visão, tem a dificuldade de personalidade individual, mas a dificuldade de personalidade individual aumenta quando o time não tem uma personalidade própria. A seleção brasileira não tem personalidade própria -- nós não sabemos qual é a personalidade da equipe do Brasil.

Casagrande

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra