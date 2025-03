NFL fará jogo no Rio de Janeiro em 2026, diz prefeito Eduardo Paes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Rio de Janeiro vai sediar jogo da NFL no ano que vem, disse nesta quinta-feira o prefeito da cidade, Eduardo Paes.

Paes disse que se reuniu com representantes da liga de futebol americano dos Estados Unidos esta semana para tratar sobre o jogo, que seria o terceiro da NFL no Brasil após partidas em São Paulo no ano passado e em setembro deste ano.

"Ontem a gente estava conversando em uma reunião com os caras da NFL, do futebol americano, que, particularmente, é uma coisa que eu não acompanho muito", disse Paes ao discursar em evento na Coppe/UFRJ.

"Eles fizeram um jogo no ano passado (em São Paulo) e eu já roubei para, em 2026, ser aqui no Rio. Não podia vazar isso, mas agora ferrou", afirmou Paes, após perceber a presença da imprensa na plateia do evento.

O Maracanã é o estádio mais cotado da cidade para receber o jogo da NFL na cidade. Em São Paulo, a Neo Química Arena, do Corinthians, recebeu um jogo no ano passado e receberá outra partida em setembro deste ano.

"A NFL anunciou o jogo em São Paulo mostrando imagens das praias do Rio, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. O Rio é uma cidade desejada, sexy, que as pessoas querem estar", afirmou o prefeito.

Não foi possível contatar de imediato a NFL no Brasil.

(Por Rodrigo Viga Gaier)