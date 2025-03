"Não trazemos uma mudança radical", avisa Renato Paiva, novo técnico do Botafogo

O técnico Renato Paiva tem o desafio de recuperar a confiança do Botafogo para a temporada 2025. Depois dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, a equipe amargou uma sequência de resultados negativos e agora aposta em uma intertemporada, com a nova comissão técnica, para voltar a ser um dos protagonistas no cenário nacional e sul-americano. Mas o treinador português diz que pretende apostar somente em mudanças pontuais na equipe.

"Não trazemos mudança radical", destacou Renato Paiva, após o treino desta quinta-feira. "Há muita coisa bem feita. Por isso, tem duas taças aqui. Nosso objetivo é entender o que foi bem feito e acrescentar coisas pontuais com as quais acreditamos que podem ser um plus", emendou.

Renato Paiva observou com muita atenção as derrotas do Botafogo para o Racing, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana. Para o técnico, o espaço permitido pelo time carioca ao adversário foi um fator muito preocupante e que precisou de uma rápida correção.

"Temos uma ideia de jogo posicional. A equipe precisa estar junta sempre, atacando e defendendo. Os jogadores estão treinando muito bem, fizemos o treino 14, parece muito, mas não é tanto, apesar de que, para a realidade brasileira, é bastante. Estamos satisfeitos com o que trabalhamos e com o que já vimos contra o Cruzeiro", disse em referência ao empate no jogo-treino por 3 a 3.

Renato Paiva cobra um espírito vencedor no Botafogo. Por isso, quer essa nova intensidade no amistoso de sábado contra o Novorizontino, na primeira oportunidade em que mostrará seu trabalho aos torcedores. "Para mim, não há amistosos. Não é para dar pancadas, mas todos os jogos devem ter uma cultura vencedora, desde os exercícios no treino como nesse tipo de jogo", decretou o treinador português.