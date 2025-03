Na véspera da estreia, Tuchel pede para Inglaterra jogar com "alegria de vencer"

Nesta sexta-feira, Thomas Tuchel fará sua estreia à frente da Seleção da Inglaterra. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a equipe irá enfrentar a Albânia, de Sylvinho, às 16h45 (de Brasília), em Wembley.

O alemão concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e comentou como quer que seu time jogue daqui para frente.

"Quero que joguemos com ilusão e fome, com o desejo de ganhar, a alegria de vencer e a aceitação do fracasso como parte disso. Minha missão é que os jogadores se sintam seguros para se expressar e jogar com a alegria de vencer, não com o medo de perder", declarou o treinador.

Ao fazer uma análise sobre a última Eurocopa da seleção, o alemão destacou que teve a impressão de os jogadores ingleses estarem pressionados e jogando para não perder.

"Ouvi dizer que é uma camiseta pesada, mas na realidade não é. É uma camiseta de alta qualidade que pesará menos quando formos para os Estados Unidos e se adaptará ao clima de lá. Então, na realidade, não pesa, mas claro que sei o que os jogadores querem. Mas, ao ver a Eurocopa, sim, senti tensão e pressão nos ombros dos jogadores. Acho que eles jogavam para não perder, mais do que com a ilusão de alcançar algo especial", afirmou.

Esta foi a primeira semana de treinos de Tuchel com seus novos atletas. O técnico destacou que está muito empolgado com a estreia e que precisa adaptar o ritmo com o calendário internacional.

"Para mim, trata-se de como me adaptar ao ritmo e de estar com a equipe por apenas 10 dias, mas apenas para ter talvez três treinos completos para preparar os jogos. Mas me lembraram instantaneamente, na primeira reunião, no primeiro almoço e no primeiro treino, o porquê de eu estar tão empolgado."

Tuchel tem passagens marcantes por grandes equipes de diversos países. O alemão já comandou Borussia Dortmund, PSG, clube que levou para a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, Chelsea, onde venceu a Champions, e o Bayern de Munique.