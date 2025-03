Milly: Memphis titular na Holanda mostra europeus de olho no Brasil

Mais que a primeira convocação de Memphis para a seleção holandesa atuando no Corinthians, o fato de ele ter sido titular é um bom sinal para o futebol brasileiro, disse Milly Lacombe, no UOL News.

Memphis começou a partida contra a Espanha, pelas quartas de final da Liga das Nações da Europa. Ele foi substituído na reta final do segundo tempo, em partida que terminou empatada em 2 a 2.

Um dos motivos pelos quais o Memphis veio ao Brasil foi para ser lembrado e voltar à seleção. E ele conseguiu. Então, o Brasil entra em um cenário do qual tinha saído: como um palco para que jogadores de seleções das principais prateleiras da Europa olhem para cá. O treinador da seleção holandesa veio ver o Memphis jogar. Isso é bonito, é bacana para o futebol brasileiro.

Milly Lacombe

