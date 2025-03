Lucas Evangelista é regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras contra o Botafogo

O meio-campista Lucas Evangelista, reforço do Palmeiras, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta quinta-feira, e pode estrear pelo Verdão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no dia 30 de março.

Por conta de regulamento, o meia ex-Red Bull Bragantino não pode jogar a final do Paulistão pelo Alviverde. Assim, ele foca na preparação para o compromisso pelo Brasileirão, quando o Verdão enfrenta o Glorioso, no Allianz Parque, a partir das 16 horas (de Brasília).

Lucas Evangelista é registrado no BID e pode estrear pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/CBF)

Na quarta-feira, dia que marcou a reapresentação da delegação palmeirense após o último jogo, Lucas Evangelista realizou seu primeiro treino junto com o restante do elenco. O jogador foi o sétimo reforço do clube na temporada e o último a ser anunciado.

Evangelista foi titular absoluto do Red Bull Bragantino nos últimos anos, exercendo uma liderança técnica e disputando mais de 200 partidas. Em 2025, disputou 13 jogos e três gols marcados, todos pelo Estadual. Ele destacou sua postura em campo e projetou a parceria com os novos companheiros.

O meio-campista, que assume a camisa 30 do Verdão, assinou o vínculo com o Palestra até 2026, com possibilidade de extensão de mais 12 meses se atingir metas. Antes de poder entrar em campo, o atleta acompanha de longe o clube, que tenta a virada sobre o Corinthians, na final do Paulistão.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 27, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.