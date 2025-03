LFU diz trabalhar por 'medidas práticas' para coibir racismo no futebol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após a Libra emitir uma nota oficial com todos os clubes - menos o Flamengo entre os da Série A - em que repudia a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, foi a vez da LFU também se manifestar, mas de maneira breve.

O que aconteceu

CEO da LFU, Gabriel Lima respondeu que a entidade seguirá trabalhando por "medidas práticas". O dirigente afirma que a entidade está acompanhando as movimentações.

Estamos acompanhando atentamente todas as manifestações que estão sendo feitas pelo governo brasileiro, CBF e clubes. Seguimos trabalhando para que medidas práticas sejam urgentemente adotadas para coibir a prática do racismo no futebol

Gabriel Lima, CEO da LFU

Diferentemente da Libra, a LFU deixou seus clubes livres para se manifestarem - ou não - de maneira individual. Corinthians, Fortaleza e Vasco da Gama foram alguns que integram a liga e que se posicionaram contra a declaração de Domínguez.

O presidente da Conmebol fez uma analogia ao ser questionado sobre a possibilidade de times brasileiros ficarem fora da Libertadores. O dirigente disse que seria como "Tarzan sem Chita", numa alusão ao personagem que tinha como amiga uma macaca. O episódio aconteceu durante o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana de 2025.