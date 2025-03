Lakers têm início avassalador, batem Nuggets e assumem 3º lugar do Oeste

O Los Angeles Lakers esquentou de vez a briga pelos primeiros lugares da Conferência Oeste da NBA ao derrotar, na noite desta quarta-feira (19), o Denver Nuggets por 120 a 108 na Crypto Arena. O triunfo teve como base o excelente desempenho da equipe no primeiro quarto, quando a franquia da Califórnia anotou 46 pontos, recorde da temporada neste período.

Em um confronto marcado por desfalques dos dois lados, os Lakers mais uma vez não contaram com LeBron James e Rui Hachimura, enquanto o rival sentiu as ausências de Nikola Jokic e Jamal Murray. Diante deste cenário, Luka Doncic mais uma vez chamou a responsabilidade para os anfitriões e terminou como destaque da partida.

O esloveno foi o cestinha do duelo com 31 pontos, e marcou 21 somente no quarto inicial. Ele pegou ainda nove rebotes, deu sete assistências e foi fundamental no resultado que levou a sua equipe ao terceiro lugar da Conferência Oeste.

Pelo lado dos Nuggets, o protagonismo ficou por conta de Aaron Gordon. Tentando controlar o ímpeto do rival, ele anotou 26 pontos e obteve 11 rebotes. O começo frenético dos mandantes, no entanto, acabou definindo o resultado em favor dos Lakers.

Com o revés, a franquia de Denver ocupa agora a quarta colocação do Oeste em uma disputa cada vez mais acirrada das equipes em conquistar uma vaga direta para os playoffs da NBA.

Em outro jogo da rodada, o Oklahoma City Thunder manteve o embalo nesta temporada regular ao derrotar o Philadelphia 76ers na noite desta quarta-feira por 133 a 100, em partida realizada no Paycom Center.

Mesmo sem nomes importantes como Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, os anfitriões apresentaram um forte jogo coletivo. Aaron Wiggins foi o cestinha da equipe com 26 pontos e comandou o time que segue na liderança da Conferência Oeste com 57 triunfos em 69 jogos.

Já o Philadelphia continua sem reagir na competição. Mesmo diante da boa atuação de Quentin Grimes, que fez 28 pontos, a equipe acumulou mais um revés no torneio e ocupa a 13ª colocação no lado Leste.

Em mais um duelo da jornada, o Indiana Pacers contou com o apoio da sua torcida no Gainbridge Fieldhouse e derrotou o Dallas Mavericks por 135 a 131. O resultado deixou a equipe no quarto posto da Conferência Leste.

Pascal Siakam (29) e Bennedict Mathurim, que assinalou 16 de seus 23 pontos no quarto final, foram determinantes para a vitória. Já o Dallas, que figura na 11ª posição do Oeste, teve como destaque PJ Washington, que fez 26 pontos.

Confira os resultados da noite desta quarta:

Indiana Pacers 135 x 131 Dallas Mavericks

Orlando Magic 108 x 116 Houston Rockets

Miami Heat 113 x 116 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 115 x 119 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 133 x 100 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 120 x 105 New York Knicks

Utah Jazz 128 x 112 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 120 x 108 Denver Nuggets

Phoenix Suns 127 x 121 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 115 x 99 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 123 x 119 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos desta quinta:

Charlotte Hornets x New York Knews

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Toronto Raptors

Sacramento Kings x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks