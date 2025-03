Kirsty Coventry é eleita, e COI terá primeira presidente mulher da história

A ex-nadadora zimbabuana Kirsty Coventry será a primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ela foi eleita nesta quinta-feira, ao término da 144ª Sessão do organismo em Costa Navarino, na Grécia, e terá oito anos de mandato.

Aos 41 anos, Conventry, a mais jovem entre os sete candidatos, venceu o primeiro turno da votação com maioria absoluta e também será a primeira pessoa africana a presidir o COI.

Ela assumirá o cargo em junho de 2025, após a transferência do atual mandatário Thomas Bach, que está na entidade desde 2013. O alemão também renunciará como Membro do COI e assumirá o cargo de Presidente Honorário.

Coventry é membro do COI e, desde 2018, Ministra do Espore no Zimbábue. Ela também foi vice-presidente da Federação Internacional de Surfe entre 2017 e 2024.

Como atleta, disputou cinco edições de Jogos Olímpicos e ganhou sete medalhes (dois ouros, quatro pratas e um bronze). Além disso, ela conquistou três títulos mundiais de piscina longa e quatro na piscina curta.