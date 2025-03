Kevyson volta a ganhar minutos e busca usar pausa no calendário para 'surpreender' Caixinha no Santos

No último domingo, o Santos disputou um amistoso contra o Coritiba como forma de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe goleou o Coxa por 4 a 1, no Couto Pereira, com gols de Tiquinho Soares (2x), Deivid Washington e Zé Ivaldo.

Além da goleada, o amistoso também trouxe mais notícias positivas. O técnico Pedro Caixinha pôde realizar diversos testes ao longo da partida e concedeu minutos a alguns jogadores que pouco atuaram nesta temporada, como é o caso do lateral Kevyson.

Kevyson voltou a entrar em campo pelo Santos após um mês e teve boa atuação durante os minutos que teve. O jogador, agora, pode tentar aproveitar a pausa no calendário para tentar surpreender Caixinha e, quem sabe, receber mais oportunidades na sequência da temporada.

O defensor é um dos maiores casos de superação dentro do elenco atual do Santos. Ele sofreu duas graves lesões no joelho esquerdo logo no início do ano passado: rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e também teve detectada uma contusão no menisco.

Kevyson, então, passou a última temporada inteira longe dos gramados. O lateral passou por um demorado processo de recuperação, que exigiu força e resiliência. Mas não desistiu e, em dezembro de 2024, se recuperou dos problemas no joelho, ficando à disposição para 2025.

Acontece que, durante o período em que Kevyson esteve fora para tratar as lesões, o Santos contratou o lateral Gonzalo Escobar, do Fortaleza. O argentino tomou conta da posição no ano passado e, neste ano, seguiu como titular absoluto na defesa.

Dessa forma, até esta altura da temporada, Kevyson recebeu poucas oportunidades com o técnico Pedro Caixinha. O camisa 38 teve chances em apenas dois jogos: no clássico contra o São Paulo e no duelo contra o Noroeste, ambos válidos pela primeira fase do Paulistão.

O San-São foi, inclusive, o primeiro jogo de Kevyson após retornar da grave lesão. O jogador entrou aos 20 minutos do segundo tempo e foi um dos melhores da linha defensiva do Santos. Segundo o Sofascore, ele realizou um corte em cima da linha, bloqueou um chute, teve uma interceptação, dois desarmes, e ainda deu um passe decisivo.

Depois, porém, foram quatro partidas sem sequer sair do banco de reservas. O defensor só voltou a ganhar chances na vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste, mas acumulou somente oito minutos em campo ao substituir Escobar. Já para os jogos das quartas e da semi do Paulista, ele sequer foi relacionado.

Foi somente no amistoso contra o Coritiba, no último domingo, que Kevyson voltou a somar minutos com Caixinha. O camisa 38 mostrou serviço mais uma vez e, agora, busca uma sequência de jogos para mostrar seu valor. A disputa pela titularidade com Escobar, porém, ainda parece um tanto distante.

Apesar disso, Kevyson ainda terá pouco mais de uma semana para tentar convencer Caixinha a mudar de ideia e lhe dar mais oportunidades. O Peixe só estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 de março, contra o Vasco, em São Januário, às 18h30 (de Brasília).