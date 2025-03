Jogador chinês morre após ficar um mês internado por joelhada na cabeça

O zagueiro chinês Guo Jiaxuan, de 18 anos, morreu nesta quinta-feira (20) após ficar mais de um mês internado devido a uma joelhada na cabeça em um treino na Espanha, ocorrido no dia 6 de fevereiro.

O jovem chinês fazia parte de um projeto internacional do Bayern de Munique. O clube alemão publicou uma nota oficial lamentando a morte do jogador.

O que aconteceu

Jiaxuan disputava um jogo-treino na Espanha com a seleção de base da China, contra o time Alcobendas, em 6 de fevereiro, quando levou uma joelhada na cabeça e caiu inconsciente no gramado.

O jovem de 18 anos deu entrada em um hospital espanhol no mesmo dia e teve a morte cerebral constatada. O jogador foi transferido para a China, seu país natal, no dia 13 de fevereiro.

No entanto, seu estado de saúde piorou na noite desta quarta-feira (19). A morte de Jiaxuan foi confirmada pelo Bayern de Munique, em nota publicada no site oficial do clube.

O Bayern está de luto pelo falecimento de Guo Jiaxuan, ex-jogador do World Squad. Os pensamentos do clube estão com sua família e amigos Bayern de Munique

Em 2023, o jogador fez parte do World Squad, um projeto internacional do Bayern que busca revelar jovens talentos do futebol pelo mundo.