Fonseca supera mal-estar, vence freguês Tien de virada e avança em Miami

João Fonseca lidou até com um mal-estar, mas venceu o norte-americano Learner Tien na primeira rodada do Masters 1000 de Miami. O brasileiro demonstrou resistência na quadra principal no Hard Rock Stadium e avançou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7(1), 6/3 e 6/4, em 2h23min de partida.

O carioca de 18 anos começou atropelando, mas não sustentou o ritmo no set de abertura e caiu no tie-break por 7 a 1. Enquanto o brasileiro oscilava, Tien demonstrou paciência e repertório, aguentando as pancadas do brasileiro e punindo em contragolpes e com saques certeiros.

O novo fenômeno do tênis deslanchou na segunda parcial e, mesmo tendo um mal-estar no último set, confirmou a vitória em grande estilo. Com aparente ânsia de vômito, João chegou a paralisar a partida por alguns minutos e até pediu um saco plástico, mas tomou comprimidos e voltou para fechar o resultado contra o tenista 66º do ranking.

João Fonseca comemora vitória sobre Learner Tien na 1ª rodada do Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

João também decretou a "freguesia" de Tien, que emendou a terceira derrota para o brasileiro em três jogos no profissional. Fonseca já havia vencido o adversário duas vezes na campanha do título no Next Gen Finals, incluindo na final. Considerando as partidas em torneios juniores, o placar está 5 a 1 para o carioca.

Atual número 60º do mundo, Fonseca contou com amplo apoio nas arquibancadas mesmo jogando no país do adversário. A torcida presente, repleta de camisas da seleção brasileira, comemorava mais os pontos do brasileiro no início, mas os norte-americanos igualaram no ânimo no decorrer da partida.

O próximo adversário do brasileiro será o francês Ugo Humbert, 20º do mundo, no sábado. O horário ainda será definido. O francês, que entra direto na segunda rodada por ser cabeça de chave, já venceu Fonseca na Copa Davis neste ano.

Quebra de expectativa no 1º set

Fonseca foi avassalador nos dois primeiros games, deixando o adversário desnorteado em quadra. Atuando com uma bandagem na coxa esquerda, o brasileiro quebrou o primeiro serviço, abriu 2 a 0 com certa facilidade e deu a impressão de que ia atropelar.

Learner Tien comemora ponto contra João Fonseca, no Masters 1000 de Miami Imagem: Rich Storry/Getty

Tien reagiu após o terceiro game, empatou e botou pressão em João ao virar. O norte-americano manteve a calma, foi se soltando no decorrer do set e aproveitou devoluções e saques para levar três games seguidos. O carioca não conseguiu manter o ímpeto inicial e viu a vantagem ruir.

Os dois ficaram em fogo trocado até o tie-break, mas o brasileiro levou um 7 a 1. João emendou erros, viu o adversário fazer seis pontos em sequência e só fez um "de honra" antes de perder o primeiro set.

Reação no 2º set e virada no 3º

Fonseca voltou para o segundo set agressivo novamente, desta vez mantendo a intensidade, e envolveu Tien para ficar à frente por 4 a 1. O brasileiro retomou a calma, cometeu menos erros não forçados e conseguiu impor o seu ritmo.

Tien endureceu e ganhou dois games, mas não foi páreo diante da remontada do carioca na segunda parcial. João "acordou", soltou sua habilidade em quadra e anotou ponto de tudo quanto é jeito: direita, saque, backhand e na curta.

Fonseca comemora ponto contra Tien, no Masters 1000 de Miami Imagem: Chris Arjoon/Getty

No set decisivo, João quebrou o segundo game de saque do adversário e cresceu com a torcida. Os dois começaram confirmando, mas o brasileiro virou e abriu 3 a 1, elevando a atmosfera no estádio.

Fonseca teve um mal-estar, mas nem isso o impediu de avançar em Miami. No sexto game do 3º set, João pediu uma pausa após Tien diminuir a vantagem para 3 a 2. Não foi o suficiente para atrapalhar Fonseca, que começou e terminou pontuando.