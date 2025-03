João Fonseca vira sobre americano e estreia com vitória no Masters 1000 de Miami

Nesta quinta-feira, pela estreia no Masters 1000 de Miami, João Fonseca duelou com o americano Learner Tien e venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (1/7), 6/3 e 6/4, em 2h22min de partida.

Com o resultado, o brasileiro encara o francês Ugo Humbert na próxima fase. A partida será realizada neste sábado, ainda sem horário confirmado. Do outro lado, Learner Tien se despede da competição.

O jogo

João Fonseca começou bem e logo quebrou o serviço do adversário. No entanto, o placar se igualou e foi para o tie-break, onde Learner Tien começou com um ace. Após dois pontos, o brasileiro cometeu uma dupla falta e viu o adversário abrir 3/0. O americano se beneficiou, continuou pontuando e e abriu 6/0. João Fonseca até tentou reagir, mas viu a derrota por 7/1.

O brasileiro, porém, cresceu no segundo set e venceu o oponente por 6/3. O marcador chegou a ficar 4/1 para Fonseca.

No terceiro e último, Learner Tien até começou na frente após vencer o primeiro game. No entanto, João Fonseca mostrou força novamente, virou e não deixou mais o adversário em vantagem. Assim, fechou por 6/4.