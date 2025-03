João Fonseca revela que quase vomitou em quadra durante vitória na estreia em Miami

O brasileiro João Fonseca passou por momentos de dificuldade física em quadra para vencer o norte-americano Learner Tien, nesta quinta-feira, pela estreia do Masters 1000 de Miami. O jovem de 18 anos perdeu o primeiro set e conseguiu virar o placar para vencer em 2 sets a 1, parciais de 6/7, 6/3 e 6/4.

Ao final do jogo, ele revelou que esteve perto de passar mal durante a partida. "Jogo difícil, sabia que não ia ser fácil com o Learner. Ele é muito sólido, muito esperto, canhoto. Foi muito difícil, passei mal querendo vomitar", afirmou João.

"O médico me ajudou, deu remédios. Ainda não estou melhor da barriga. Não sei o que aconteceu, se foi nervosismo. No final ainda quase pisei meio errado, quase que o joelho volta. Mas foi só um susto, pude sacar bem e fechar a partida", completou ele.

Apesar de jogar na casa do adversário, nos Estados Unidos, o brasileiro, atual 60º do ranking da ATP, contou com bastante apoio de torcedores conterrâneos em Miami, durante a vitória contra Tien. Na segunda rodada do torneio, ele terá pela frente o francês Ugo Humbert, 20º do mundo, por quem foi derrotado no início deste ano, na Copa Davis, na França.

Desta vez, João espera que a torcida faça a diferença a seu favor. "Não poderia ter sido melhor, com essa torcida maravilhosa. Parecia que estava no Brasil. Só tenho a agradecer a quem viu pela TV e quem estava aqui. Espero vocês na segunda rodada. Qualquer jogador se motiva mais quando esta com a torcida, tem mais força, busca forca. O Humbert é um jogador que gosta de jogar com a torcida, eu também sou. Hoje eles me ajudaram muito e só tenho a agradecer."