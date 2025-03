Japão é primeira seleção classificada para Copa do Mundo de 2026

O Japão derrotou o Barein por 2 a 0 em casa, no Estádio de Saitama, nesta quinta-feira (20), tornando-se a primeira equipe a se classificar para a Copa do Mundo de 2026 e ampliando para oito o número de participações consecutivas na Copa do Mundo.

Daichi Kamada e Takefusa Kubo fizeram os gols do triunfo do Japão, que consegue a classificação de forma antecipada nas Eliminatórias somando agora seis vitórias e um empate.

O que aconteceu

Invicto no grupo C nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, o Japão precisava de uma vitória para se classificar. Com o 2 a 0 diante do Bahrein, o Japão chegou a 19 pontos no 1º lugar do grupo, contra 10 pontos da 2ª colocada Austrália. As demais equipes do grupo somam 6 pontos cada: Arábia Saudita, Indonésia, Bahrein e China.

A seleção japonesa chegou a 24 gols marcados e apenas dois sofridos nas Eliminatórias, e ainda fará três jogos nas Eliminatórias, contra Arábia Saudita, na próxima terça-feira (25), e contra Austrália e Indonésia, sendo estes dois jogos apenas em junho.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, e será a primeira edição a ter 48 equipes, contra 32 em 2022.