Jamahal Hill aconselha Poatan antes de revanche contra Ankalaev: "Se trancar na academia"

Antes da luta principal do UFC 313, Jamahal Hill previu vitória de Magomed Ankalaev sobre Alex Pereira. À época, dado seu histórico de rixa com o agora ex-campeão dos meio-pesados (93 kg), o americano foi extremamente atacado por alguns fãs de MMA. Após cravar o resultado do combate, 'Sweet Dreams', como é conhecido, veio a público se defender, alegando ter dado uma opinião imparcial em sua análise. E o ponto do striker de Michigan (EUA) pode ter sido ainda mais corroborado em sua mais recente declaração, quando opinou que 'Poatan' tem o que é necessário para 'dar o troco' no wrestler russo em uma eventual revanche.

Mas para dar a volta por cima, porém, o brasileiro terá que, ao menos na visão de Hill, implementar uma grande mudança em seu camp de preparação. Em entrevista ao canal 'Home of Fight', o americano afirmou que o condicionamento físico de Poatan precisa ser trabalhado com mais afinco para um hipotético segundo combate contra Ankalaev. Isso porque, desta forma, Alex poderia, em seu entendimento, imprimir um maior volume de golpes no wrestler russo dentro do octógono sem se desgastar tanto.

"Eu acho que ele (Poatan) pode (vencer a revanche). Ele é realmente capaz de fazer os ajustes que precisa fazer para vencer essa luta. Ele terá que se trancar na academia até não se cansar. Terá que subir bastante (o nível) do seu condicionamento (físico) porque sua produção (na luta) terá que aumentar. Sua produção com os chutes. Adicionar mais chutes e trabalhar mais para ter um volume maior nessa luta vai resolver (as coisas) para o Alex. Mas vamos ver", opinou o meio-pesado americano.

Negociações avançadas

Dias após ser derrotado por Ankalaev no UFC 313, Alex adiantou que as negociações para uma revanche imediata já haviam iniciado. O discurso do striker brasileiro, inclusive, coincidiu com a mais recente declaração de seu algoz. Afinal de contas, o wrestler russo revelou que já aceitou uma data para medir forças contra 'Poatan' pela segunda vez no octógono mais famoso do mundo. Com as conversas entre as partes avançadas, agora parece uma questão de quando o duelo será anunciado pelo Ultimate.