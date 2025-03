Jaine Lemke projeta reta final do Al-Ula no Campeonato Saudita: "Serão jogos bem difíceis"

Restando duas rodadas para o fim do Campeonato Saudita feminino, o Al-Ula irá enfrentar o Al-Amal, vice-lanterna da competição, e o Al-Hilal, em busca da terceira posição.

Com 25 pontos, o Al-Ula está a dois pontos do Al-Hilal. Na sexta colocação, a equipe torce por uma combinação de resultados para subir três posições até o final do campeonato.

A meia da equipe, Jaine Lemke, projetou os últimos duelos da equipe pelo Saudita.

"Estamos trabalhando muito para conquistar resultados positivos, mas sabemos que serão jogos bem difíceis e precisamos dar o nosso máximo para terminar a temporada da melhor forma possível", destacou.

As duas últimas rodadas serão disputadas no mês de abril, nos dias 18 e 25.

Jaine Lemke é a artilheira do Al-Ula. Em 15 jogos, são nove gols e quatro assistências, sendo uma peça importante para a equipe manter uma boa posição na competição, mesmo disputando o campeonato pela primeira vez.

"A temporada tem sido muito boa para mim. Estou aproveitando ao máximo cada oportunidade e sempre disposta a ajudar a equipe a conquistar os resultados. Os gols e assistências são consequência do trabalho feito diariamente", destacou a atleta.