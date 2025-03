Igor Jesus revela troca de posicionamento com Paiva e lamenta não convocação para a Seleção

Um dos principais pilares do Botafogo na temporada passada, o atacante Igor Jesus falou nesta quinta-feira sobre suas primeiras conversas com o novo técnico Renato Paiva. De acordo com o jogador, o treinador português tem pensado em um outro tipo de posicionamento para ele em campo, onde Igor ficaria mais dentro da área.

"Ele (Renato Paiva) me cobra bastante, pedindo para ficar mais na área, causando dificuldade para fazer gol. Centroavante tem que ficar na área. Podem ter certeza de que ficarei fixo para poder marcar gols. Os treinos mostram que estamos com mais paciência para rodar a bola, de achar o melhor momento de entrar nas linhas dos adversários. O Santi (Santiago Rodríguez) é um cara que tem o mesmo estilo do Almada, ele consegue achar os passes para eu atacar as costas dos zagueiros", declarou Igor Jesus.

Na reta final de 2024, Igor Jesus foi convocado duas vezes pelo técnico Dorival Júnior, chegando até marcar um gol com a camisa da Seleção. Entretanto, o atacante não foi chamado para as próximos duas rodadas das Eliminatórias e confessou sua tristeza com a decisão do comandante brasileiro.

"Seleção é um fator importante na carreira do jogador, você quer estar sempre entre os melhores. Infelizmente não pude ser convocado, isso já passou, estou pensando no Botafogo, espero dar a volta por cima para voltar o mais rápido possível", confessou Igor Jesus.

O Botafogo de Igor Jesus estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30 de março, domingo, contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília).