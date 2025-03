Brasil teve 2º maior público do mundo em campeonatos nacionais femininos

Sede da Copa do Mundo feminina de 2027, o Brasil foi o segundo país do mundo com maior público em um jogo na temporada 2023/2024, segundo a quarta edição do relatório anual da Fifa "Setting the Pace", que aborda seis aspectos do futebol feminino, como o engajamento dos torcedores.

O que aconteceu

A partida em questão foi a vitória do Corinthians contra a Ferroviária pelo segundo jogo da final do Brasileirão 2023, que levou 42.326 pessoas à Neo Química Arena. As Brabas, na época ainda comandadas por Arthur Elias, garantiram o título após o triunfo por 2 a 1. O confronto de ida ficou empatado por 0 a 0.

O Brasil foi superado apenas pela Inglaterra, que teve 60.160 pessoas no Emirates Stadium em clássico pela Super Liga feminina (WSL). Na ocasião, o mandante Arsenal venceu o Manchester United por 3 a 1.

A Alemanha completou o pódio, com 38.365 torcedores na partida entre Colonia e Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. O time de Frankfurt levou a melhor e venceu por 2 a 0 em abril de 2023.

Já os Estados Unidos, potência no futebol feminino, ficaram apenas na quarta colocação, com 34.130 torcedores. O jogo em questão foi o empate sem gols entre OL Reign e Washington Spirit na partida que marcou a despedida da melhor do mundo de 2019, Megan Rapinoe, da NWSL.

O relatório destacou ainda as mais de 33 mil pessoas que assistiram à final da Supercopa feminina de 2024. O Corinthians garantiu o título com vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro na Neo Química Arena.

A Fifa obteve respostas de 86 ligas e 668 clubes para a elaboração deste relatório. Ao todo, 101 jurisdições estão representadas.

Brasil já tem novo recorde de público

O hexacampeonato brasileiro do Corinthians levou 44.136 torcedores à Neo Química Arena. Como a partida aconteceu no fim de setembro — já na temporada 2024/2025 no calendário europeu — não integrou esta edição do relatório da Fifa.

A vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, pelo jogo de volta da final, contou apenas com corintianos, seguindo a norma de torcida única nos clássicos paulistas.

O Corinthians detém quatro dos cinco maiores públicos do futebol feminino no Brasil. A quinta marca é do Internacional, no Beira-Rio, justamente contra o Corinthians, na ida da final do Brasileiro de 2022.