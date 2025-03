Quem é Learner Tien, adversário de João Fonseca na estreia do Miami Open

Após o título do Challenger de Phoenix, João Fonseca volta às quadras hoje para fazer a sua estreia no Masters 1000 de Miami. Agora nº 60 do mundo, o carioca de 18 anos terá pela frente outra promessa do tênis mundial, o norte-americano Learner Tien, de 19 anos. O jogo tem início previsto para as 20h (de Brasília).

O que aconteceu

Learner Tien, assim como João Fonseca, atingiu na última atualização da ATP a sua melhor posição na carreira: 66º lugar. João Fonseca subiu 20 posições e aparece em 60º.

O jovem tenista americano é canhoto, tem 1,80 m e virou profissional em 2023. Ele considera o backhand seu melhor golpe e tem o torneio de Indian Wells como favorito. Ele jogou a chave qualificatória no início deste ano, mas perdeu na primeira rodada.

Os últimos três encontros terminaram com vitórias de João Fonseca. O brasileiro levou a melhor na final do US Open juvenil, em 2023, e em dois jogos válidos pelo Next Gen ATP Finals, em dezembro de 2024.

O norte-americano venceu Alexander Zverev recentemente, em fevereiro. Ele aplicou 2 a 0 no alemão nº 2 do mundo nas oitavas de final do ATP 500 de Acapulco. Na sequência, foi derrotado pelo tcheco Tomas Machac, atual 21º do mundo.

Se passar por Tien na estreia, João Fonseca pode enfrentar na fase seguinte o francês Ugo Humbert, seu algoz na Copa Davis no mês passado. Já na terceira rodada, o australiano Alex de Minaur, 11º do ranking, aparece como possível adversário do brasileiro.