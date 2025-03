Fonseca fala sobre mal-estar e exalta torcida em Miami: 'Parecia Brasil'

João Fonseca comentou o mal-estar que sentiu no set decisivo e engrandeceu a torcida brasileira que lotou o Hard Rock Stadium em sua vitória sobre Learner Tien, promessa dos EUA no tênis.

Sabia que seria uma partida difícil, não importa em qual quadra. Sabia que ele ia lutar até o fim, ele sabe jogar, é inteligente. Só queria ir com coração e a torcida brasileira estava comigo. Agradecer pelo apoio e vamos para a 2ª rodada.

João Fonseca, à transmissão da ESPN

Estou muito feliz, minha 1ª vitória no Miami Open, não poderia ser melhor. Torcida maravilhosa, parecia que estava no Brasil. Agradecer a todos que mandaram energia positiva pela televisão ou vindo aqui. Sabia que seria jogo difícil, Tien é um jogador muito esperto, muito sólido, luta até o final, precisava da força de vocês hoje e espero vocês para próxima rodada.

O que aconteceu

Fonseca bateu o freguês Tien de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(1), 6/3 e 6/4. O carioca de 18 anos oscilou, mas mostrou resistência em partida de 2h23min de duração.

João passou mal no terceiro set. Com aparente ânsia de vômito, João chegou a paralisar a partida por alguns minutos e até pediu um saco plástico, mas tomou comprimidos e voltou para fechar o resultado contra o tenista 66º do ranking

Atual número 60º do mundo, Fonseca contou com amplo apoio nas arquibancadas mesmo jogando no país do adversário. A torcida presente comemorava mais os pontos do brasileiro no início, mas os norte-americanos igualaram no ânimo no decorrer da partida.

O próximo adversário do brasileiro será o francês Ugo Humbert, 19º do mundo, no sábado. O horário ainda será definido. O francês, que entra direto na segunda rodada por ser cabeça de chave, já venceu Fonseca na Copa Davis neste ano.