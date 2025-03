Fla cita CBF para justificar ausência em nota contra presidente da Conmebol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo emitiu uma nota oficial e citou a CBF para justificar sua ausência como único clube da Libra a não assinar o manifesto contra a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, que fez uma analogia onde disse que a Libertadores sem times brasileiros é como "Tarzan sem Chita".

O que aconteceu

O Rubro-Negro considera que a entidade brasileira é quem te de tomar frente neste tipo de caso: "Entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF".

Ao longo do texto, o clube reforça ações que têm tomado para combater o racismo: "Além do manual interno de Combate ao Racismo, finalizamos os ajustes jurídicos para incluir em nosso estatuto uma cláusula antirracismo".

Confira a íntegra da nota oficial

"O Flamengo luta contra qualquer forma de racismo e discriminação há muito tempo e reafirma seu compromisso no combate estrutural ao racismo no futebol e na sociedade. No entanto, entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF, entidade que representa oficialmente os clubes brasileiros nos torneios sul-americanos.

No Flamengo, o combate ao racismo vai muito além do discurso. Além do manual interno de Combate ao Racismo, finalizamos os ajustes jurídicos para incluir em nosso estatuto uma cláusula antirracismo. O Flamengo tem plena consciência de sua enorme responsabilidade social e busca, todos os dias, ações estruturais que tragam impacto positivo real para o futebol e para a sociedade.