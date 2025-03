Jorginho curte férias no Rio como 'test drive' antes de acerto com Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro ontem para curtir férias. O período é, prioritariamente, de descanso, mas também servirá como um experimento para ele e a esposa antes de um possível acerto com o Flamengo.

O que aconteceu

Entre Jorginho e Flamengo, as conversas têm avançado. Detalhes salariais e de tempo de contrato estão sendo superados.

As principais pendências são mais entre Jorginho e Arsenal e entre Flamengo e o clube inglês. O Rubro-Negro quer contar com o meia já para o Super Mundial de Clubes, mas para isso o jogador terá que rescindir o contrato atual que vai até o fim de junho e também abrir mão de algumas bonificações. A competição no EUA tem início em 14 de junho.

O UOL apurou que outro ponto passa também pela questão pessoal do jogador. Desde os 16 anos atuando na Europa e naturalizado italiano, ele tem uma esposa espanhola que o acompanha na vinda ao Rio. A adaptação e a mudança cultural brusca são uma questão que tem sido debatida internamente.

Coincidentemente, o técnico do Fla, Filipe Luís, viveu situação bem parecida. O ex-lateral atuou por 15 anos na Europa e também tem uma esposa espanhola. Na época, a decisão pelo retorno ao Brasil não foi algo simples, e a diretoria rubro-negra precisou ajudá-lo e orientá-lo na questão da adaptação.

A experiência própria de Filipe Luís, porém, pode ser um trunfo no convencimento. O treinador costuma se envolver de alguma forma nas negociações que têm como linha de frente o diretor de futebol, José Boto.

Um encontro entre o dirigente e Jorginho, inclusive, é aguardado. Mas o português prefere manter o mistério.