Felipe Anderson tenta recuperar confiança após período longe dos gramados no Palmeiras

O meio-campista Felipe Anderson ainda não se provou a grande contratação conforme expectativas quando anunciada sua chegada no Palmeiras. O atleta viveu um período difícil neste início de temporada e ficou longe dos gramados por mais de um mês. Desde seu retorno, não fez grandes jogos quando acionado.

Felipe Anderson voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira no dia 1° de março, para duelo das quartas de final do Paulista, contra o São Bernardo. Ele ganhou alguns minutos nesse compromisso e também foi utilizado pelo treinador nos duelos contra São Paulo e Corinthians. Neste último, ele entrou aos 38 minutos na vaga de Facundo Torres.

Pouco tempo depois de entrar em campo, ele teve chance de protagonizar boa jogada pelo lado esquerdo. Contudo, ao invés de avançar no ataque, recuou a bola para a defesa. O técnico Abel Ferreira foi questionado, logo depois, sobre a falta de ousadia do meia, característica que já havia sido criticada pelo treinador no último ano. O português, porém, contou que o atleta está buscando recuperar sua confiança e o colocou nos planos para a temporada.

"O Felipe Anderson esteve quase sempre fora desta pré-época, normal que esteja à procura dessa confiança, mas seguramente vai nos ajudar na sequência do ano", disse Abel após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras em julho de 2023 depois de 11 anos na Europa, sendo três deles na Lazio, da Itália, de forma consecutiva. Pelo Verdão, em 2024, ele disputou 24 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Na equipe italiana, o meia teve uma longa sequência de 151 partidas.

No início deste ano, o meia-atacante teve problemas físicos. Ao todo, ele disputou apenas quatro jogos: contra Santos, pela fase de grupos, e contra São Bernardo, São Paulo e Corinthians, os três pelo mata-mata do Campeonato Paulista. Contudo, ainda não disputou nenhuma partida por 90 minutos completos.

Junto do restante do grupo, Felipe Anderson está se preparando para o segundo jogo da final do Estadual. Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar no dia 27 de março, quinta-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.