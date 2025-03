Espuma misteriosa: Mais de 100 surfistas ficam doentes na Austrália

Uma espuma misteriosa tomou conta das praias do sul da Austrália na última semana, coincidindo com a morte de peixes, além de surfistas que passaram a apresentar sintomas como tosse, dor de garganta e visão embaçada. As informações foram divulgadas por várias publicações, incluindo o 7NEWS Adelaide e o The Independent, da Inglaterra.

O que aconteceu

A espuma cobriu centenas de metros da praia de Waitpinga, localizada a quase 80 km ao sul de Adelaide. A praia de Parsons, outro ponto popular de surfe, também foi afetada.

Vários visitantes da praia começaram a apresentar sintomas semelhantes a resfriados e gripes após sua visita.

Diversos animais marinhos, incluindo cavalos-marinhos, peixes e polvos, foram encontrados mortos na areia, e visitantes relataram a presença de uma "mancha" visível na água.

Mais de 100 surfistas afetados

Anthony Rowland, um surfista local, compartilhou sua experiência nas redes sociais após surfar em Waitpinga. Ele relatou que, assim que entrou na água, ele e seus amigos começaram a tossir e sentir dor de garganta, com os sintomas persistindo durante todo o dia.

Vida marinha foi afetada por espuma misteriosa na Austrália Imagem: Anthony Rowland/Reprodução

Enquanto estávamos na água, começamos a tossir. Voltamos para a praia e continuamos tossindo depois de subir a colina, e algumas pessoas no estacionamento vieram até nós e disseram que estavam com a mesma tosse, mesmo sem ter entrado na água Anthony Rowland à Australian Broadcasting Corporation

Após o relato de Rowland, muitos outros surfistas, estimando-se mais de 100, confirmaram ter experimentado sintomas semelhantes, como tosse e irritação nos olhos, após visitar as praias afetadas.

Fechamento de praias

O Departamento de Meio Ambiente e Água fechou temporariamente as praias de Waitpinga e Parsons após identificar um possível vínculo entre a espuma e uma floração de microalgas.

Esse fenômeno é conhecido por ser desencadeado por altas temperaturas e ondas de calor marinho. Além disso, o Departamento de Indústrias Primárias e Regiões está investigando as mortes de peixes na área, tentando identificar a causa exata e coordenando a resposta para minimizar os danos.

Riscos à saúde

Embora a espuma do mar geralmente seja inofensiva e muitas vezes sinalize um ecossistema oceânico saudável, a presença de toxinas devido à decomposição de algas nocivas pode representar riscos.

A Ocean Watch Australia, em seu site, explica que, durante as florações de algas, as toxinas podem irritar os olhos dos banhistas e afetar a saúde, principalmente de pessoas com asma ou outras condições respiratórias.

Especialistas em saúde alertam que a exposição às algas pode causar irritações respiratórias e oculares, e recomendam que as pessoas evitem o contato com águas descoloridas - quando a aparência para diferente do natural.

Recomendações

O Departamento de Meio Ambiente e Água da Austrália ainda pediu aos frequentadores das praias afetadas que evitem o contato com o mar e se lavem com água limpa se entrarem em contato com a espuma.

As autoridades continuam a investigar a situação e monitoram de perto os impactos tanto na saúde humana quanto no meio ambiente.