Esposa de Popó enfrenta influencer em luta de boxe no Fight Music Show 6

A sexta edição do Fight Music Show, evento nacional que combina os esportes de combate com entretenimento, contará com uma luta feminina inusitada. Nesta quarta-feira (19), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o 'FMS' anunciou o confronto entre Emilene Juarez Freitas, esposa do tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas, e a influenciadora digital Inaê Barros, conhecida também por ser mulher do fisiculturista Felipe Franco.

O combate entre Emilene e Inaê será disputado sob as regras do boxe. Esta não será a primeira vez em que a esposa de Popó entra em ação pelo 'Fight Music Show'. Na quarta edição do evento, em fevereiro de 2024, a companheira do pugilista baiano brilhou ao derrotar a ex-panicat Fernanda Lacerda, que ficou conhecida por interpretar a personagem 'Mendigata' no programa humorístico Pânico na Band.

Pouco mais de um ano depois de ter o braço erguido, Emilene volta aos ringues, desta vez para tentar desbancar a influencer Inaê Barros, que faz sua estreia na nobre arte. O 'FMS 6', marcado para acontecer no dia 17 de maio, em São Paulo, também conta com o combate entre o ex-lutador do UFC Rogério 'Minotouro' e o influencer 'Tadalafellas' como uma de suas atrações confirmadas até o momento.

Em família

Além de Emilene, a família Freitas estará representada pelo membro mais famoso. Assim como nos eventos anteriores, Popó será um dos protagonistas da luta principal do Fight Music Show 6. O tetracampeão mundial de boxe medirá forças com o ator e ex-namorado de Sabrina Sato, Duda Nagle, com quem vem trocando farpas públicas nas últimas semanas. Vale lembrar que anteriormente, nas últimas edições do 'FMS', o baiano enfrentou, respectivamente, o youtuber Whindersson Nunes, o veterano José Pelé Landy, o influencer Junior Dublê, o ex-BBB Kleber 'Bambam' e o pugilista argentino Jorge 'El Chino' Miranda.

