Em recuperação de lesão, Neymar marca presença em torneio de poker em São Paulo

Em recuperação de uma lesão na coxa, o camisa 10 do Santos, Neymar Jr., marcou presença no BSOP (Brazilian Series of Poker), maior circuito de poker da América Latina. O evento, que ocorreu no WTC Sheraton dos dias 13 a 19 de março, contou com 35 torneios no total, de R$ 500 a R$ 25.000 de buy-in.

Além de Neymar, o campeonato também recebeu a presença de outras celebridades do esporte, música e humor, como MC Ryan SP, Sofia Espanha, Felipe Castanhari, Nobru e Maurício Meirelles.

Neymar compareceu ao local para jogar o cash game 'High Stakes', na abertura do evento, junto com os influenciadores Nobru e Bruna Unzueta. A presença do craque chamou a atenção nas redes sociais. Recentemente, Neymar já havia chamado a atenção na mídia ao organizar um torneio com o atacante do Corinthians, Memphis Depay, em um evento fechado na cidade de São Paulo.

O camisa 10 do Santos é bastante conhecido pelo seu envolvimento com poker. Desde 2015, Neymar é embaixador da PokerStars. Ele conquistou sua maior vitória na modalidade, em torneios ao vivo, em 2018, quando enfrentou os principais nomes do poker brasileiro nas mesas do R$ 7.000 High Rollers do BSOP São Paulo. O astro chegou até a mesa final e ficou na sexta posição, faturando R$ 79.440.

O poker é um jogo cada vez mais consolidado no Brasil. De acordo com dados da Confederação Brasileira de Texas Hold'em (CBTH), há mais de 10 milhões de praticantes no país, sendo que os números aumentam a cada ano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BSOP Oficial (@bsopoficial)

Para Roberto Lifschitz, diretor de marketing da WPF (Federação Mundial de Poker), a presença de jogadores como Neymar em eventos como esse pode render uma série de benefícios para a comunidade de poker nacional.

"Morando novamente no Brasil, Neymar tem comparecido muito mais aos torneios, trazendo uma atenção global para essas competições, além de convidar outras estrelas do futebol, como o próprio Memphis. Isso ajuda bastante o poker a atrair novos parceiros comerciais, buscar ativações e, principalmente, a disseminar a modalidade no país", destacou Roberto.

"Esse crescimento em visibilidade é ótimo para reforçar o nosso papel como um esporte da mente. Isso contribui com a missão da WPF de construir uma verdadeira estrutura esportiva global para o poker e unir a comunidade de jogadores", complementou Leonardo Cavarge, CEO da WPF.

Neymar, vale lembrar, está em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, tratando um edema na região posterior da coxa esquerda. Na última terça-feira, o craque publicou um vídeo em que aparecia fazendo fisioterapia. O craque optou por realizar o tratamento em solo carioca pelo fato de que sua mansão possui toda infraestrutura e equipamentos necessários.

Assim como o elenco do Santos, Neymar recebeu quatro dias de folga. A equipe se reapresenta nesta sexta-feira, para seguir preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Vasco, no dia 30 de março, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.