Em Israel, Patati não deixa de acompanhar o Santos e ainda sonha em jogar ao lado do "ídolo" Neymar

O atacante Weslley Patati, revelado na base do Santos, vive um grande momento no Maccabi Tel Aviv, de Israel. Apesar do foco no futebol israelense, entretanto, o jogador não deixa de lado suas 'raízes' na Baixada Santista e tenta, de alguma forma, seguir acompanhando o Peixe.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o ex-atacante do Santos revelou que está sempre tentando ficar a par das partidas da equipe. Em função da diferença de fuso horário entre Brasil e Israel seja de cinco horas, Patati contou que costuma acompanhar mais o pós-jogo.

"Eu não tenho acompanhado muito, porque a maioria das vezes os jogos são muito tarde aqui. É duas, três horas da manhã, e eu treino muito cedo, 9h da manhã eu tenho treino, então eu tenho que acordar muito cedo. Mas às vezes eu olho o pós-jogo, os melhores momentos. Assim, o time tem evoluído bastante. Ganharam agora o amistoso contra o Coritiba por 4 a 1, acompanhei os melhores momentos também. Eu vi que o Deivid (Washington) fez um gol de cavadinha, fiquei muito feliz por ele, por ele ter voltado para casa, o Santos, o time que o revelou. Sigo acompanhando os moleques também. Espero que eles consigam alcançar todos os objetivos deles, e estarei aqui sempre acompanhando que puder", declarou o jogador.

Weslley Patati também analisou a importância do retorno de Neymar ao Santos, mas lamentou não ter tido a chance de jogar com o astro. O camisa 10 voltou ao clube que o revelou após 12 anos e tem sido um dos principais destaques do time, mesmo com poucos jogos.

"Cara, eu não sei nem o que falar do Neymar, porque quando eu quero falar dele, eu fico até sem palavras. Além dele ser meu ídolo, eu tenho o sonho de jogar com ele, então eu fiquei muito feliz dele ter voltado para o Santos. Eu vi que todos os meus amigos postaram foto treinando com ele, falando que foi um sonho realizado, e eu falei: 'Pô, podia estar lá jogando com ele e tal'. Mas Deus teve outros planos para mim. Estou muito feliz e sei da importância que é ter o Neymar de volta no Santos, e da importância dele para o futebol brasileiro num geral. Tenho certeza que ele é referência para todos os moleques mais novos no futebol brasileiro, e não só brasileiro, mas no futebol mundial. Agora, com ele voltando, tenho certeza que o Santos tem chance de conquistar grandes títulos", pontuou.

Weslley Patati deixou o Santos em setembro de 2024, enquanto Neymar foi contratado no fim de janeiro - um curto intervalo de tempo de apenas quatro meses. Patati, entretanto, deixou de lado a 'frustração' por não ter tido a oportunidade de atuar ao lado do ídolo e revelou uma conversa especial que teve com o camisa 10.

"Assim, por um lado a gente fica um pouco... eu não vou falar que fiquei triste, porque eu sempre tenho certeza que tudo que acontece é por um bom motivo. Se Deus quis que eu viesse para cá antes que ele voltasse, é porque Deus tinha grandes planos para mim. E quem sabe um dia nós podemos jogar juntos? Pode não ser agora, mas eu tenho certeza que eu ainda posso jogar com ele, realizar esse sonho", afirmou.

"Eu já conversei com ele uma vez. Eu estava na base, naquela transição de treinar com o profissional e jogar na base, aí eu encontrei com ele no dia que ele foi assistir ao jogo. Ele estava machucado, que é até a foto que eu tenho no Instagram. E eu conversando com ele, ele me falou, e eu nunca me esqueço disso. Ele falou assim: 'Pô, por que você não está jogando? Você já dá para jogar lá". E aí, eu todo envergonhado, falei: 'Pô, pois é, eu também acho que eu poderia estar lá, jogando. Mas eu tenho certeza que logo menos eu vou estar lá'. Passou acho que uns dois, três meses, e eu fui para o profissional de novo e comecei a jogar. Esse momento eu nunca esqueço, porque quando ele falou, eu fiquei: 'O Neymar, o meu ídolo, me conhece'. Fiquei muito feliz", complementou.

Retorno à Série A e a expectativa de títulos com Neymar

Após um dos anos mais complicados de sua história, o Santos conquistou o acesso ao fim da temporada e retornou à elite do futebol brasileiro. A volta à Série A foi celebrada por Patati, que enfatizou o carinho que ainda mantém pelo clube que o revelou.

"Estou muito feliz do time ter voltado para a Série A, disputando grandes competições. Eu espero que seja campeão. Eu torço muito pelo Santos. É um time que eu tenho um carinho muito grande. Foi o time que me deu oportunidades, que abriu as portas para mim, então eu sempre vou estar torcendo pelo Santos. Tenho muitos amigos que jogam lá, que ficaram lá, então eu torço muito por todo mundo e esperam que eles sejam felizes, e que o Santos conquiste grandes coisas", comentou à Gazeta Esportiva.

O atacante acredita agora que, com o retorno de Neymar, o Santos pode voltar a almejar objetivos maiores. Na atual temporada, o Alvinegro Praiano disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

"Ah, com certeza. Eu acho que qualquer time que tenha o Neymar tem a possibilidade de conquistar grandes coisas. Estou muito feliz dele ter voltado para o Santos e torcendo muito para que ele conquiste grandes coisas", concluiu o ex-jogador santista.

Weslley Patati foi vendido pelo Santos ao Maccabi Tel Aviv por 1,3 milhão de euros (pouco mais de R$ 8 milhões) em setembro de 2024. O clube israelense adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador.

A venda do atacante é em regime mais valia. Desse modo, se Patati for vendido pelo Maccabi, o Santos terá direito a 40% do lucro do negócio. O camisa 17 tem vínculo válido por três temporadas com a equipe de Israel, com opção de renovação por mais um ano.