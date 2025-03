Eddie Jordan, dono de ex-equipe de Barrichello e Schumacher na F1, morre aos 76 anos

Cidade do Cabo, África do Sul

Eddie Jordan, icônica figura da Fórmula 1, morreu nesta quinta-feira, aos 76 anos, em decorrência de um câncer de próstata. O irlandês ganhou destaque como dono da equipe batizada com o seu sobrenome, presente na principal categoria do automobilismo de 1991 a 2005.

"(Jordan) faleceu em paz com a família ao seu lado na Cidade do Cabo, nas primeiras horas de 20 de março de 2025, aos 76 anos, após lutar contra uma forma agressiva de câncer de próstata nos últimos 12 meses", disse a família de Eddie, em comunicado divulgado nesta quinta.

"Ele trouxe uma abundância de carisma, energia e charme irlandês aonde quer que fosse. Todos nós temos um enorme buraco sem sua presença. Ele fará falta a muitas pessoas, mas ele nos deixa toneladas de ótimas memórias para nos manter sorrindo em meio à nossa tristeza, completa a nota.

Jordan nasceu em Dublin e, entre as décadas de 1970 e 1980, obteve sucesso no Campeonato Irlandês de Kart, além de correr em categorias como Fórmula Ford, Fórmula 3 e Fórmula 2, e participar das 24 Horas de Le Mans, antes e de se dedicar a ser dono de equipe.

Eddie foi chefe de Rubens Barrichello na Jordan. O brasileiro se manifestou nas redes sociais após a notícia da morte. "Aquele que me deu a primeira chance na F1,aquele que parava para todos e que todos adoravam. Na nossa primeira pole, aquele abraço E no nosso primeiro pódio então. Vou guardar muitos momentos meu caro amigo Obrigado por tudo que fez pela F1, por ter ido lá no paddock da F3 e F3000 me procurar", escreveu o piloto.

Além de Rubinho, Eddie também foi o responsável por proporcionar a Michael Schumacher a chance de estrear na Fórmula 1. O alemão correu pela equipe do irlandês antes de competir pela Benetton, equipe pela qual venceu dois títulos mundiais, e Ferrari, escuderia em que ergueu outros cinco troféus. A Jordan também teve no rol de pilotos nomes como Martin Brundle, Damon Hill, Giancarlo Fisichella e Jean Ales.

Eddie Jordan vendeu sua equipe no início de 2005. Quatro anos depois, ele se tornou um comentarista da cobertura de F1 da BBC. Mais tarde, o irlandês assumiu a apresentação do renomado programa de TV britânico Top Gear e comandava um podcast popular - Formula For Success - com o ex-colega da BBC David Coulthard.