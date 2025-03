Dybala será submetido a cirurgia no joelho e desfalca a Roma pelo restante da temporada

Com a eliminação na Liga Europa, a Roma ficou sem chances de conquistar títulos e a direção do clube optou por antecipar um processo cirúrgico no meia argentino Paulo Dybala, que só voltará aos campos na próxima temporada após corrigir um problema no tendão do joelho.

"Paulo Dybala passará por cirurgia nos próximos dias após uma lesão no tendão semitendíneo esquerdo. O jogador e o clube concordaram mutuamente que esse era o caminho certo para uma recuperação ideal da lesão. Desejamos uma rápida recuperação e estamos esperando por você", anunciou o clube italiano.

Dybala vinha sendo o principal jogador da Roma, mas nada pôde fazer quando o time ficou com um jogador a menos na casa do Athletic de Bilbao - Hummels foi expulso - e o time acabou levando 3 a 1, dando adeus nas oitavas da Liga Europa.

Mesmo ainda sonhando com vaga até na Liga dos Campeões, a Roma prefere ter Dybala inteiro na próxima temporada a correr risco de agravamento do problema nas partidas que restam no Campeonato Italiano, onde ocupa a sétima colocação com 49 pontos, diante de 53 do Bologna, hoje o quarto e na Liga dos Campeões, e a três da Juventus, em quinto, e indo para a Liga Europa.

Dybala não é a única ausência por processo cirúrgico na Roma. "Hoje, o jogador de futebol Giulio Misitano foi submetido a uma intervenção cirúrgica, na presença do médico do clube, para osteossíntese com parafuso no quinto metatarso do pé direito. O jogador receberá alta amanhã e iniciará o protocolo de reabilitação", completou o clube, revelando o problema de seu jovem atacante de 20 anos.