Dorival Jr. espera Seleção sofrendo "o mínimo" contra a Colômbia e avalia risco de perder pendurados

A data Fifa está de volta e, com ela, a Seleção Brasileira também retorna. Na noite desta quinta-feira, o Brasil enfrenta a Colômbia, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Como de costume, o técnico Dorival Júnior concedeu uma coletiva pré-jogo, em que analisou o embate contra a Colômbia. O comandante sabe que não será um duelo fácil, mas revelou que tem expectativas de que a Seleção sofra apenas "o mínimo" em jogos como este.

"Eu acho que nós sempre nos preparamos para grandes jogos para sofrermos o mínimo possível, respeitando as características e as qualidades de um adversário a todo momento, porém acreditando sempre e confiando naquilo que estejamos preparando para determinadas partidas como será amanhã. O que eu vejo aqui são equipes que se equivalem. Eu volto a falar isso: nós estamos num processo, sim, de uma recuperação. Isso vem acontecendo de uma maneira gradativa, estamos buscando encontrar um caminho que faça com que alcancemos resultados com um pouco mais de naturalidade para uma equipe que vem melhorando a cada momento evoluindo, tentando encontrar esse corpo necessário para que possa jogar e dentro de uma naturalidade um pouco maior. É tudo que nós queremos que aconteça e eu espero que isso nós possamos reproduzir amanhã em uma partida como a que teremos à frente de uma seleção muito respeitada por todos nós", declarou Dorival.

O treinador da Seleção Brasileira também aproveitou a oportunidade para esmiuçar os detalhes que estão envolvidos no confronto diante da Colômbia, tanto dentro como fora de campo.

"Acho que a Colômbia tem uma estrutura de jogo muito bem definida. São 30 jogos que o treinador está à frente da equipe. Talvez um pouco mais, não tenho certeza. Jogadores já muito bem definidos em suas funções e posições. Não acredito que em razão de dois ou três resultados alterem alguma coisa. Com certeza, teremos um jogo muito complicado. Jogado, porque é uma equipe que joga, propõe, busca variações, tem jogadores que atuam neste momento no Brasil são destaques em suas equipes. Uma equipe muito forte que vem num processo de evolução, assim como a nossa. Um processo de remontagem. Porém, é natural que eles, nesse momento, principalmente em razão da última Copa América, estivessem naquela ocasião em uma situação um pouquinho diferente do que o Brasil. Fizeram uma competição melhor. Acredito que houve um processo muito importante a partir da Copa América na nossa equipe. Espero que os resultados comecem a aparecer. A expectativa é de que tenhamos um grande jogo, contra uma grande equipe", apontou.

Por fim, Dorival ainda avaliou o risco de perder os jogadores pendurados para o clássico contra a Argentina, marcado para a próxima terça-feira (25). A Seleção tem sete jogadores que, se receberem cartão amarelo, perderão o próximo jogo. São eles: André, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Gabriel Magalhães, Raphinha, Vini Jr. e Rodrygo.

"Todas as equipes estão tendo dificuldades ao longo desta competição. Não é um caso específico particular da nossa equipe. temos que tentar entender a evolução do futebol sul-americano de modo geral. Há pouco tempo, eram batidas pelas principais equipes do continente. Mas hoje, ao contrário, estão fazendo grandes trabalhos e estão em um processo de evolução muito claro, igualando assim uma competição como essa, assim como é a Copa América e outras sendo disputadas pelo profissional ou categorias de base. temos que entender e saber que a cada momento termos mais e mais dificuldades. Por isso, nossa evolução tem que se adiantar a todo esse processo e temos que buscar o máximo possível os nossos resultados. A tranquilidade vai acontecer a partir do momento que realmente encontramos resultados em sequência. Tudo isso passa por trabalho e repetições. É nisso que acredito e sempre vou acreditar porque foi assim que consegui encontrar resultados na equipe que trabalhei", concluiu o treinador.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - tem seis a mais que a Venezuela, primeira equipe fora da zona de classificação. As seis primeiras seleções se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.