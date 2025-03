Desfalcado, Corinthians se reapresenta após folga e inicia preparação para pegar o Palmeiras

Após três dias de folga, o Corinthians se reapresentou no CT Doutor Joaquim Grava e deu início aos trabalhos do duelo de volta da final do Paulista com o Palmeiras. O Timão, porém, está desfalcado por conta da data Fifa.

Convocados por suas respectivas seleções, Romero (Paraguai), Carrillo (Peru), Memphis Depay (Holanda), José Martínez (Venzuela) e Félix Torres (Equador) desfalcam o Corinthians. A previsão do retorno destes jogadores está prevista para antes do duelo decisivo contra o Palmeiras, mas as condições de jogo serão analisadas pela comissão técnica de Ramón Díaz.

A boa notícia ao torcedor é sobre Igor Coronado. O meio-campista, que se recupera de uma lesão no músculo adutor do tendão da coxa esquerda, iniciou trabalho de transição no gramado. O atleta retornará ao time em meados de abril, para a disputa do Brasileirão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Rodrigo Garro, por sua vez, foi poupado do duelo da ida no Allianz Parque, já que sofre com uma tendinopatia patelar em seu joelho direito e é dúvida para a volta. A tendência é que o Corinthians use a pausa para a data Fifa para recuperar 100% do físico do meio-campista, a fim de tê-lo durante os 90 minutos em Itaquera.

Após o término das atividades, o lateral Fabrizio Anglieri falou sobre a preparação para a decisão diante do rival.

"A partir de agora, vamos focar na partida de quinta-feira, que será muito importante. Temos que estar 100% todos, pois será uma partida muito importante e difícil", afirmou o camisa 26 em entrevista para a Corinthians TV.

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis.