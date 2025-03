Desde 2020, Enzo Díaz é o atleta com mais desarmes em uma edição de Paulistão pelo São Paulo

O lateral esquerdo Enzo Díaz, do São Paulo, é o atleta com mais desarmes em uma única edição do Paulistão desde 2020, com 30. Ele está atrás apenas de Daniel Alves, que soma 32 desarmes.

Após a goleada do São Paulo por 4 a 1 sobre o Mirassol, Enzo já havia se tornado o líder no quesito pelo Tricolor, com 14. Na partida, o lateral ainda marcou um gol e deu uma assistência.

Enzo seguiu com boas atuações e aumentou sua marca para 21 desarmes após mais dois jogos, contra Inter de Limeira e Velo Clube.

Posteriormente, entrou em campo contra Ponte Preta, Novorizontino e mais duas vezes contra o Palmeiras, somando outros nove desarmes.

O São Paulo retorna aos gramados contra o Sport, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida acontece no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Já a estreia na Libertadores será na quarta-feira (2), diante do Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes. O jogo está marcado para às 21h30.