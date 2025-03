Deivid Washington corresponde em amistoso e pode brigar por titularidade com Tiquinho no Santos

O Santos entrou em campo no último domingo para enfrentar o Coritiba em um amistoso preparatório visando a estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe goleou o Coxa por 4 a 1, no Estádio Couto Pereira, e deixou boas impressões não só para o técnico Pedro Caixinha, mas também para a torcida.

O duelo diante do Coritiba foi útil, principalmente, para o treinador português, que pôde promover experimentos à vontade no granado, já que o amistoso teve substituições ilimitadas. Foi assim que Caixinha rodou o elenco e deu oportunidades para muitos atletas do elenco.

Deivid Washington foi um dos jogadores que ganhou minutos no embate. O centroavante foi acionado pelo técnico logo após o intervalo e teve a chance de disputar o segundo tempo inteiro. O jovem correspondeu, marcou um gol e está no páreo para brigar pela titularidade com Tiquinho Soares.

O camisa 36 retornou ao Santos no fim de fevereiro por empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea, da Inglaterra. Ele ficou à disposição contra o Red Bull Bragantino, mas só foi fazer sua reestreia na derrota para o Corinthians, pela semifinal do Paulistão.

No clássico alvinegro, Washington pouco fez, muito por conta da decisão de Caixinha de colocá-lo somente aos 39 minutos da etapa final. O atacante ganhou os três duelos aéreos que disputou, mas nem encontrou tempo para tentar ajudar a equipe a conseguir o empate.

Voltando a marcar pelo time do coração. Nosso #MeninoDaVila! ?? pic.twitter.com/h4G9UP5X1Y ? Santos FC (@SantosFC) March 17, 2025

Dessa forma, ele ganhou a oportunidade de mostrar serviço justamente contra o Coritiba, e levou a chance a sério. O atacante se apresentou para jogar e demonstrou toda sua vontade fazendo a pressão alta. Foi assim, inclusive, que marcou pela primeira vez após voltar ao clube: roubou a bola do volante adversário, invadiu a grande área e tocou por cobertura, anotando um bonito gol no Couto Pereira.

Em condições normais, é possível dizer que Deivid Washington seria titular absoluto do Santos. Acontece que, hoje, quem ocupa tal vaga no 11 inicial é simplesmente Tiquinho Soares, que passa por uma grande fase e é o vice-artilheiro do time no ano - o camisa 9, inclusive, foi o autor de dois gols no amistoso.

A dor de cabeça, agora, é de Caixinha. Fica a cargo do treinador decidir quem será o titular do Santos na sequência desta temporada. Uma possibilidade que existe, é claro, é a de Deivid Washington e Tiquinho atuarem juntos, formando dupla de ataque lado a lado.

No entanto, a decisão de escalar os dois centroavantes juntos implicaria em uma possível mudança de esquema, o que não parece ser contemplado pelo português neste momento.

Pedro Caixinha ainda tem pouco mais de uma semana para decidir a escalação para a próxima partida. O Santos retorna aos gramados somente no próximo dia 30 (domingo), quando enfrenta o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada da Série A.