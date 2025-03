Corinthians encaminha renovação de contrato do lateral Matheus Bidu; veja detalhes

O Corinthians está próximo de renovar o contrato do lateral esquerdo Matheus Bidu. O acordo para renovação está bem encaminhado e a tendência é que o vínculo do jogador seja estendido por mais três anos.

O novo acordo, entretanto, ainda não foi assinado. Ainda existem alguns pequenos detalhes a serem definidos pelas partes para que o contrato do defensor possa, então, ser prolongado.

O atual vínculo de Bidu com o Corinthians termina no fim deste ano, e ele poderia assinar com outro clube no meio do ano de modo gratuito. Dessa forma, o Timão mostrou interesse em renovar com o lateral e deve finalizar o acerto em breve.

A informação sobre a renovação contratual de Matheus Bidu foi inicialmente divulgada pelo perfil Análise Fiel e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Hoje tem PoropoPOD, Fiel! ?? O superintendente de marketing, Vinicius Manfredi, é o entrevistado da vez! ?? Acompanhe ao vivo YouTube! ? ? Corinthians TV

? 19h10 (horário de Brasília)#VaiCorinthians pic.twitter.com/BRm8RlohT2 ? Corinthians (@Corinthians) March 20, 2025

Matheus Bidu passou por altos e baixos no Corinthians. O lateral chegou ao clube no final de 2022, mas não se firmou na temporada seguinte. Já em 2024, o defensor esteve próximo de deixar o clube, visto que não estava nos planos do técnico António Oliveira.

Com a queda do treinador português e a chegada de Ramón Díaz, Bidu foi aos poucos conquistando espaço e terminou o ano como titular absoluto da lateral esquerda. O atleta, inclusive, foi peça importante da equipe na arrancada histórica no Campeonato Brasileiro.

Neste 2025, porém, o camisa 21 ainda não conseguiu repetir o desempenho da última temporada e voltou a perder espaço entre os titulares. O jogador ainda viu a concorrência aumentar com a chegada de Fabrizio Angileri, que assumiu a posição.

Ao todo, Matheus Bidu já disputou 84 jogos com a camisa do Corinthians e soma cinco gols, além de cinco assistências.