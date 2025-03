Uruguai domina, e data Fifa tira 34 jogadores de finalistas dos Estaduais

Do UOL, em São Paulo

A primeira data Fifa de 2025 acontece em meio às finais do Campeonatos Estaduais e tirou 34 jogadores dos candidatos a título. O já campeão Flamengo foi o mais assediado, com oito convocados, enquanto a seleção uruguaia foi a que mais convocou finalistas, com dez.

O que aconteceu

Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional e Palmeiras foram os finalistas estaduais que tiveram jogadores convocados. Ao todo, 33 atletas foram chamados para as Eliminatórias Sul-Americanas, enquanto um — Memphis Depay — disputará a Liga das Nações.

Entre eles, Bahia, Corinthians, Fortaleza e Palmeiras disputarão as finais estaduais durante ou logo após a data Fifa. O campeão cearense será definido neste sábado, enquanto a decisão do baiano será no domingo.

A dupla paulista, inclusive, está no top-3 de finalistas com mais jogadores convocados. Foram dez atletas chamados — cinco de cada time — de oito seleções diferentes. Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 27 pela volta da final do Paulistão, dois dias após o fim da data Fifa.

Por outro lado, 15 atletas foram para as respectivas seleções após serem campeões estaduais. Atlético-MG, Flamengo e Internacional levantaram as respectivas taças no último fim de semana.

A seleção uruguaia foi a que mais chamou finalistas estaduais, seguida por Brasil e Colômbia. Por outro lado, Argentina e Bolívia não convocaram atletas que brigam pelo título do estado.

Veja todos os finalistas estaduais convocados

Brasil

Atlético-MG: Guilherme Arana

Guilherme Arana Flamengo: Gerson, Léo Ortiz, Wesley e Alex Sandro

Gerson, Léo Ortiz, Wesley e Alex Sandro Palmeiras: Estêvão

Chile

Grêmio: Alexander Aravena

Alexander Fortaleza: Benjamin Ku scevic

Colômbia

Bahia: Santiago Arias

Santiago Arias Fluminense: John Arias

John Arias Internacional: Rafael Borré e Johan Carbonero

Rafael Borré e Johan Carbonero Palmeiras: Richard Ríos

Equador

Atlético-MG: Alan Franco

Alan Franco Corinthians: Félix Torres

Félix Torres Flamengo: Gonzalo Plata

Gonzalo Plata Internacional: Enner Valencia

Holanda

Corinthians: Memphis Depay

Paraguai

Atlético-MG: Jr Alonso

Jr Alonso Corinthians: Romero

Romero Fluminense: Lezcano

Lezcano Grêmio: Villasanti

Peru

Corinthians: André Carrillo

Uruguai

Bahia: Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez Flamengo: Arrascaeta, De La Cruz e Varela

Arrascaeta, De La Cruz e Varela Fluminense: Joaquín Lavega

Joaquín Lavega Grêmio: Cristian Olivera

Cristian Olivera Internacional: Rochet

Rochet Palmeiras: Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez

Venezuela

Corinthians: José Martinez

Calendário das Eliminatórias Sul-Americanas

20/03 (quinta-feira)

20h (de Brasília) - Paraguai x Chile

21h45 - Brasil x Colômbia

22h30 - Peru x Bolívia

21/03 (sexta-feira)

18h - Equador x Venezuela

20h30 - Uruguai x Argentina

25/03 (terça-feira)