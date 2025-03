Com retorno de Palacios, Atlético-MG avança em preparação para estreia contra o Grêmio pelo Brasileiro

Nesta quinta-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG avançou na preparação para a estreia contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

A grande novidade foi o retorno de Brahian Palacios. O colombiano se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e realizou as atividades com o restante do grupo.

Por outro lado, Júnior Santos fez um trabalho separado com a fisioterapia para tratar da panturrilha direita. Hulk (coxa direita), Caio Maia e Cadu (joelhos direito) continuam na fisioterapia.

Já o lateral esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro paraguaio Junior Alonso e o meia Alan Franco defendem suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas e, assim, não estavam presentes.

A partida contra o Grêmio, pela primeira rodada da Série A, será realizada no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Três dias depois, na terça, o time mineiro já duela com o Cienciano, pela estreia na Sul-Americana. A bola rola às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.